[Interview] Bavo Vanhalst (Dreambaby, Supra Bazar): “Om een business te runnen, heb je een dorp nodig”

Vanhalst Retail Group (Dreambaby, Supra Bazar, Kabine en Qiddo) telt ondertussen zo’n 40 winkels en aanzienlijke logistieke capaciteit. Die schaal wordt steeds meer een vereiste: “It takes a village to raise a child, zeggen ze altijd, ik zeg: it takes a village to run a business“, vertelt CEO Bavo Vanhalst op de Retail Marketing Day.

“Alleen wordt het moeilijk”

“Je hebt mensen nodig, systemen, kennis, logistiek, aankoopkracht. Alleen wordt het moeilijk”, vertelt Bavo Vanhalst over de spectaculaire opmars en overnametocht van de West-Vlaamse retailgroep in de voorbije jaren. “We hebben samen ongeveer 25.000 vierkante meter magazijnruimte en een hoogbouwmagazijn waar we meer dan 12.000 palletten kunnen stockeren.” Schaal wordt noodzakelijk, ook om in te kopen bij internationale merken, merkt Vanhalst.

Komt er dan ook nog expansie voor Supra Bazar, de keten waarmee het allemaal begon? “Het antwoord is altijd ja”, zegt de ondernemer. Maar meteen nuanceert hij. De randvoorwaarden zijn stevig: minstens 8.000, liefst 10.000 vierkante meter winkelruimte, enkele honderden parkeerplaatsen, een niet te overbevolkte retailomgeving en vergunningen om een zeer breed non-foodgamma te verkopen. “De zoektocht is complex. Ik ben ervan overtuigd dat zulke locaties bestaan, maar ze zijn niet evident.”

Daarom kijkt Vanhalst niet alleen naar organische groei. Hij verwacht dat er in het segment van de brede multi-aanbieders meer samenwerking, joint ventures of overnames zullen komen. “De markt wordt internationaler, administratie wordt complexer, buitenlandse ketens komen naar België. Als lokale concepten willen blijven bestaan, zullen ze sterker moeten samenwerken.”

Relaties van generaties

Centraal in de strategie staat wat Vanhalst de “Circle of Life” noemt. Het idee: klanten niet alleen op één moment bedienen, maar doorheen hun hele leven. “De geboorte is letterlijk en figuurlijk het begin. Er zullen altijd kinderen geboren worden, er zullen altijd jonge ouders zijn die geïnformeerd moeten worden. Maar het kind dat geboren wordt, is ook de consument van morgen. Daar rond zitten ouders, grootouders en later opnieuw nieuwe gezinnen.”

Dreambaby is daarin de start, maar niet het eindpunt. “Dreambaby stopt rond drie jaar. Supra Bazar gaat verder: eerste schooldag, eerste communie of lentefeest, eerste kot, eerste lief, eerste vakantiejob. We kunnen het zo zot niet bedenken, en de cirkel schuift vanzelf door wanneer het kind van toen zelf ouder wordt. Elke ‘first in life’ is een moment waarop wij relevant kunnen zijn.”

Tweede poging

Het doel is ambitieus: “loyalty for life”. Ook digitaal: de groep wil de e-commerce achterliggend doortrekken door de verschillende bedrijven heen. Een Dreambaby-klant die een geboortelijst aanlegt, moet op termijn bijvoorbeeld ook speelgoed voor een tweede of derde kindje kunnen toevoegen. “We willen klanten belonen om binnen onze retailgroep te blijven shoppen.”

Het idee om een klant doorheen verschillende levensfases te volgen, is niet nieuw. Nota bene Colruyt Group (de vorige eigenaar van Dreambaby) heeft ermee geëxperimenteerd. Waar ligt het verschil? Dat onthult Bavo Vanhalst op 24 september 2026 tijdens de Retail Marketing Day in Brussel.

Dit interview is deel 2 van een driedelige interviewreeks met Bavo Vanhalst, naar aanleiding van zijn keynote op de Retail Marketing Day 2026. Dit jaar brengt de Retail Marketing Day de veerkrachtige en wendbare verhalen van retailers die de spelregels herschrijven, met ook nog AVA, Albert Heijn en Planet B.

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