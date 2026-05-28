EU geeft Temu forse boete wegens ernstige inbreuken

De Europese Commissie legt Temu een boete van 200 miljoen euro op. De Chinese webshop doet te weinig om de verkoop van illegale en schadelijke producten in Europa tegen te houden, luidt het.

“Grote kans op illegale producten”

Al in 2024 opende de Europese Commissie een onderzoek naar Temu, om na te gaan of de webshop de spelregels van de Digitale Dienstenverordening (DSA) respecteert, na klachten over illegale producten en over het verslavende karakter van de app. Daarbij werden onder andere ook mystery shoppers ingezet. Op basis van voorlopige resultaten noemde EU-commissaris voor Justitie Michael McGrath de bevindingen vorig jaar al ronduit “schokkend”.

Nu is het onderzoek afgerond en de conclusies zijn niet mals: consumenten lopen een zeer grote kans om op Temu illegale producten tegen te komen, zo blijkt. Het bedrijf kan geen bevredigend antwoord geven op de vraag welke veiligheidsmaatregelen het neemt om verkopers van gevaarlijke, ongezonde en illegale producten van het platform te weren. Onder andere usb-laders en babyspeelgoed vertoonden significante veiligheidsrisico’s.

De opgelegde boete is berekend op basis van de aard van de inbreuk, de duur en de ernst in termen van getroffen Europese gebruikers, aldus nog de Commissie. Het is de hoogste boete die tot nu toe werd opgelegd voor overtredingen van de DSA. X kreeg in december een boete van 120 miljoen euro. Temu kan nog in beroep gaan, maar zal sowieso doortastende maatregelen moete nemen om zich in regel te stellen. Het platform is sinds 2023 actief in Europa en telt hier al meer dan 100 miljoen gebruikers.

“Onevenredig”

“Temu respecteert de doelstellingen van de wet op digitale diensten en de noodzaak van duidelijke, consistente regels in de digitale economie. Wij zijn het echter niet eens met het besluit van de Europese Commissie en vinden de boete onevenredig”, reageert het bedrijf.

“Het besluit heeft betrekking op onze eerste DSA-beoordeling in 2024 en weerspiegelt niet de huidige staat van onze systemen. Temu heeft gedurende het hele proces constructief samengewerkt met de Commissie en heeft sindsdien verdere stappen ondernomen om de risicobeoordeling, het platformbeheer en de bescherming van gebruikers te versterken. We zullen te goeder trouw blijven samenwerken met toezichthouders en ons inzetten voor een marktplaats die op verantwoorde wijze ten dienste staat van consumenten, bedrijven en gemeenschappen. We bestuderen het besluit zorgvuldig en overwegen alle beschikbare opties.”