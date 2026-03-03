Eén derde e-commerce pakjes in overtreding

Elke dag stromen wel 3,6 miljoen e-commerce-pakjes Europa binnen via de luchthaven van Luik. De douane kan daarvan slechts een minieme fractie controleren: 30% blijkt in overtreding, onder andere wegens namaak en veiligheid.

216 dossiers per dag

De luchthaven van Luik blijft één van de belangrijkste Europese draaischijven voor e‑commerce. Vandaag passeert maar liefst 20% van alle Europese onlineaankopen via deze logistieke hub. In 2025 registreerde de douane 1,3 miljard e‑commerceaangiftes. Dat betekent gemiddeld 3,6 miljoen aangiftes per dag, een aantal dat in januari 2026 opliep tot zelfs 4,7 miljoen per dag, zo meldt de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) in een persbericht.

Hoewel het totale aantal pakketten sinds 2023 daalde, bevatten individuele zendingen gemiddeld meer artikelen. Mogelijke oorzaken zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en het bundelen van meerdere producten in één pakket om logistieke kosten te drukken.

Door de sterk toegenomen verwerkingsvolumes nam ook het aantal vaststellingen aanzienlijk toe. In 2025 noteerde de douane 25.840 vaststellingen inzake namaak, een stijging van 64% tegenover 2024. Er waren ook 1.963 vaststellingen rond productveiligheid en 1.919 vaststellingen voor onderwaardering. Hoewel slechts 0,006% van alle aangiftes effectief werd gecontroleerd – wat neerkomt op 216 dossiers per dag – bleek 30% van de gecontroleerde B2C-aangiftes in overtreding. Deze inbreuken leverden 3,3 miljoen euro aan rechten, belastingen en boetes op.

Maatregelen op komst

Om de groeiende stroom e‑commercezendingen efficiënt te blijven opvolgen, nemen zowel de federale overheid als de Europese Unie bijkomende maatregelen. De Belgische regering investeert dit jaar extra in de verdere uitbouw van IT-systemen, bijkomende douaniers voor fysieke controles, en de versterking van teams die strijden tegen fiscale fraude.

In het kader van de Europese Customs Reform worden grote structurele stappen gezet met de oprichting van een Europese douaneautoriteit, de ontwikkeling van de EU Customs Data Hub, en nieuwe e‑commerceregels. Vanaf 1 juli wordt de 150 euro-drempel voor douanerechten afgeschaft. Daarnaast komt er een tijdelijke maatregel waarbij een standaard douanerecht van 3 euro per artikel wordt toegepast voor zendingen met een lage waarde.

Maatregelen die nog worden onderhandeld zijn onder meer een Europese handling fee van 2 euro, het concept van de “deemed importer”, waarbij onlineplatformen aansprakelijk worden, en een nieuw type douane-entrepot specifiek voor e‑commerce.