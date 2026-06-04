Elektronisch betalen kost Belgische handelaars steeds meer: transparantie ontbreekt

Elektronisch betalen is in België de standaard: meer dan de helft van alle transacties verloopt via een betaalkaart of digitale betaaloplossing. Maar voor handelaars lopen de kosten op, terwijl het steeds moeilijker wordt om te begrijpen waarvoor ze precies betalen.

Kosten lopen sterk uiteen

De kosten voor elektronische betalingen verschillen sterk naargelang het type betaling, de gebruikte betaalkaart, het aantal transacties en de gekozen betalingsdienstverlener. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie. Bovendien ontbreekt het volgens het rapport vaak aan transparantie, vooral voor kleinere ondernemingen.