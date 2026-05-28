Nederland - NL
Nederland - NL
thumb
Geschreven door Stefan Van Rompaey
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Nieuwe eigenaar steunt groeiambities Flying Tiger Copenhagen

icon
Algemeen28 mei, 2026

Het Britse investeringsfonds Modella Capital neemt Flying Tiger Copenhagen over. De Deense retailer, actief in 44 landen, zou zo de middelen krijgen om tegen 2030 meer dan 700 bijkomende winkels te openen.

Management blijft aan

Na een herstructurering in 2025 was Flying Tiger Copenhagen, dat kampte met een historische schuldenlast, in handen gekomen van de banken Danske Bank en Nordea. Die verkopen hun belang nu aan Modella, dat eerder ook al WH Smith (omgevormd naar TG Jones) en de Britse winkels van het failliete Claire’s overnam.

Meer over... Algemeen
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail