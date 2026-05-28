Nieuwe eigenaar steunt groeiambities Flying Tiger Copenhagen

Het Britse investeringsfonds Modella Capital neemt Flying Tiger Copenhagen over. De Deense retailer, actief in 44 landen, zou zo de middelen krijgen om tegen 2030 meer dan 700 bijkomende winkels te openen.

Management blijft aan

Na een herstructurering in 2025 was Flying Tiger Copenhagen, dat kampte met een historische schuldenlast, in handen gekomen van de banken Danske Bank en Nordea. Die verkopen hun belang nu aan Modella, dat eerder ook al WH Smith (omgevormd naar TG Jones) en de Britse winkels van het failliete Claire’s overnam.