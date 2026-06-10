Europese retailers zitten op goudmijn van 250 miljard euro dankzij AI: dit zijn 5 prioriteiten

Kunstmatige intelligentie (AI) kan de Europese retailsector 240 tot 320 miljard euro opleveren de komende vijf jaar. Toch slagen de meeste retailers er nog niet in om hun AI-investeringen om te zetten in meetbare financiële resultaten. Dat blijkt uit onderzoek van McKinsey en EuroCommerce.

Onderschat in onderhandelingen en prijszetting

“Retailers vragen zich niet langer af of ze AI moeten adopteren, maar hoe snel ze dat kunnen doen om relevant te blijven”, aldus het rapport ‘Rewiring Retail in Europe: The AI Imperative’ van McKinsey & Company en EuroCommerce. De retailsector is de fase van experimenteren met AI met andere woorden voorbij; nu draait alles om opschaling.