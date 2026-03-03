EuroShop 2026: Hoe AI de “smartificatie” van de winkel naar een hoger niveau tilt

© Messe Düsseldorf / Tillmann

© Messe Düsseldorf / Tillmann

© RetailDetail

© Messe Düsseldorf / Tillmann

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© Messe Düsseldorf / Tillmann

© RetailDetail

© RetailDetail

© Messe Düsseldorf / Tillmann

Niet onverwacht bleek AI hét buzzwoord op retailvakbeurs EuroShop: oplossingen variëren van geavanceerde fraudedetectie over geconnecteerde winkelrekken tot dynamische prijszetting en intelligente winkelkarretjes. Al zijn niet alle toepassingen even relevant.

Van data naar inzichten

Met 1.840 exposanten en meer dan 81.000 bezoekers was het driejaarlijkse event EuroShop Düsseldorf vorige week eens te meer een vakbeurs van superlatieven. Na twee moeilijke edities – één net voor en één net na de Covidpandemie – was de dynamiek dit jaar onmiskenbaar, deels gedreven door baanbrekende technologische ontwikkelingen. Wordt de winkel nu écht intelligent? We moeten het haast gaan geloven, al horen er wel kanttekeningen bij. Een AI-tool die niet veel meer doet dan een kasticket printen wanneer je dat vraagt? Dubieus.

Qua timing kon de beurs niet beter vallen voor Vusion, dat immers pas recent een Europees contract binnenhaalde om de winkels van Carrefour om te vormen tot heuse “data hubs” en “micro fulfilment centres”. De nieuwe generatie elektronische schaplabels doen veel meer dan prijzen communiceren: ze monitoren ook het voorraadbeheer en laten het pickingproces in de winkels efficiënter verlopen, openen nieuwe mogelijkheden voor het vermarkten van retail media en kunnen via bluetooth ook communiceren met smartphones en slimme winkelkarren. Van data naar inzichten, met een app als taakmanager voor de winkelmedewerkers.

Hot item: fraude aan de zelfscan

NCR, ooit de pionier van de winkelkassa, is nu NCR Voyix, dat zich profileert als “hardware-agnostisch” platform voor “unified commerce”, of voor alle touchpoints in de klantreis. Retailers willen vandaag snel kunnen schakelen, A/B tests uitvoeren op basis van realtime data en inzichten, gebruik maken van microdiensten via apps. Agentic AI laat toe om werkprocessen te optimaliseren.

Een concrete toepassing die we bij veel aanbieders terugzagen: de zelfscankassa met AI, om het afrekenproces voor klanten te vergemakkelijken en – vooral – fraude tegen te gaan. De combinatie van slimme camera’s en analytische software detecteert niet alleen snel verdacht of foutief scangedrag, maar laat ook tijdwinnen, bijvoorbeeld door accurate leeftijdsherkenning wanneer een shopper alcohol aankoopt (waardoor er niet telkens een medewerker moet worden opgeroepen om de aankoop te valideren) en door de snelle herkenning van los verkochte verse producten zoals groenten en fruit.

Frustraties wegnemen

“70% van de shoppers vermijdt de zelfscan wanneer ze die verse producten aankopen, omdat ze weten dat het gedoe met zich meebrengt”, horen we bij Diebold Nixdorf. “We nemen frustraties weg en detecteren 89% van de anomalieën.” Belangrijk: geef als retailer shoppers de kans om hun vergissing recht te zetten in plaats van ze meteen van diefstal te verdenken, want niet elke fout gebeurt met opzet. Bij een gemiste scan krijgen shoppers op een beeld te zien wat er fout liep. Ervaringen bij Intermarché in Frankrijk wijzen uit dat 80% zichzelf corrigeert. De nieuwste camera’s werken ook in minder gestructureerde omgevingen, zoals petrolshops waar klanten door elkaar heen lopen.

Een gelijkaardig verhaal bij GK, een grote softwarespeler in Duitstalige landen met onder andere Aldi en Lidl als klanten. Fraudedetectie, leeftijdsherkenning en versherkenning aan de automatische kassa met lage hardwarkosten: slechts een ai box en camera nodig, immers. Ook op andere stands zien we deze self-checkout oplossingen. Er is er één die zich naar eigen zeggen onderscheidt: het Belgische iRetail Check, van het bedrijf dat ook de bekende CaddyCheck op de markt brengt. Een standalone toepassing die geen omslachtig integratieproces met het POS-systeem behoeft. Twee schuin gepositioneerde slimme camera’s en een app en je bent vertrokken.

Slimme winkelkarretjes

Van de automatische kassa naar de slimme winkelkar: een grote stap is het niet, beide toepassingen willen het afrekenproces efficiënter maken, maar de mogelijkheden van de “smart cart” gaan veel verder. De slimme kar van het Amerikaanse Instacart presenteerden we al eerder. Vermeldenswaard is ook het project van Colruyt Group: niet aanwezig met een beursstand, wél bekroond met de EHI Retail Institute-award in de categorie “Checkout & smart store”.

De slimme caddie-toepassing van het Canadese Cust2Mate plaatst een houder voor tablet en scanner en een weegschaal op de bestaande karretjes van de retailer, zodat je het hele park niet hoeft te vervangen. Het is meer dan een zelfscanoplossing; een “engagement platform” dat werkt zoals online shoppen, maar dan in de winkel. Met gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van koopgedrag of winkelroute, mogelijkheden voor retail media campagnes en “gamification”… Het bedrijf verkoopt de toepassing niet maar least ze bij wijze van “cart as a service”. De ROI? Minder frictie leidt tot meer verkopen. Terugkerende klanten besteden tot 50% meer terwijl ze minder tijd besteden in de winkel. En er is minder kassapersoneel nodig. “Dit staat op doorbreken”, meent het bedrijf.

Intelligente winkelrekken

Sinds de overname van HMY combineert ITAB meer dan ooit winkelinrichting met technologie. “Data vormen het hart van ons bedrijf,” zeggen Jonas Borglin (VP Digital Transformation) en Eric Meynckens (salesmanager België). “We willen een strategische partner zijn voor retailers, we denken met hen mee en zoeken oplossingen. Hoe kunnen we het check-out proces naadloos en efficiënter laten verlopen? Door het kassasysteem te koppelen aan wachtrijmanagement, bijvoorbeeld. De hele winkel is nu geconnecteerd.”

Retailer verbouwen eerder aparte afdelingen dan meteen hun hele winkel, leren we bij Wanzl, dat eveneens inspeelt op de “smartification” van de winkel, met geconnecteerd meubilair. Toegangspoortjes of drankkasten voorzien van slimme camera’s met leeftijdsherkenning bijvoorbeeld, voor de slijterij. Of geïntegreerde retail media oplossingen. Een Fastlaner winkelkarretje dat producten herkent en kan afrekenen dankzij ingebouwde AI tools.

Menselijke intelligentie

Ook aandachtstrekkers: robots in uiteenlopende uitvoeringen, agentic AI toepassingen voor het automatiseren van repetitieve taken, slimme prijszettingstoepassingen… En duurzaamheid? Dat thema is niet verdwenen. Bouwstenen uit gerecycleerde textielvezels, wandpanelen uit gerecycleerde kledij, paspoppen uit biologisch afbreekbaar gerecycleerd papier… het zijn interessante innovaties.

“Het materiaal dat je niet gebruikt, is het duurzaamst”, zegt Christiaan Rikkers van Studio JDV, dat onder andere een duurzame “future store” ontwierp voor Edeka in Berlijn, onder het mortto “less is more”. In de Arabische Emiraten ontwikkelde de Nederlandse designer met overheidsinbreng een nieuw supermarktconcept voor ADCoop, dat een lokale tegenhanger wil zijn als antwoord op de dominantie van het Franse Carrefour en het Indiase Lulu. “Tegenover de AI-hype zetten wij nog graag menselijke intelligentie”, aldus Rikkers.