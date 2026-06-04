[Analyse] Gen Z verkiest fysieke winkels boven onlineshoppen

Meer dan de helft van Generatie Z (14- tot 29-jarigen) verkiest een winkelbezoek boven meteen online kopen. De jongste shoppers zoeken efficiëntie, beleving én betekenis: winkelen moet praktisch zijn, maar ook verbinden, verrassen en herinneringen opleveren.

Winkelen met doel én beleving

De koopaanpak van jongeren sterk varieert per situatie: 83% zegt soms vooral efficiëntie te willen, en andere keren te willen rondneuzen en nieuwe dingen ontdekken. Hoewel 75% bovenal snel en gemakkelijk wil krijgen van wat ze willen, blijft de emotionele en sociale component zwaar meetellen in aankoopgedrag.