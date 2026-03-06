Grote Harry Potter-winkel opent in Londense Oxford Street

In het najaar van 2026 opent een nieuwe Harry Potter-flagshipstore in de Londense winkelstraat Oxford Street. Het wordt een immersieve retailervaring op een locatie van bijna 2.000 vierkante meter.

Twee verdiepingen magie

De nieuwe winkel komt in het gebouw The Ribbon aan Oxford Street 134-140 en beslaat zo’n 1.950 vierkante meter. De winkel beslaat twee verdiepingen en moet bezoekers volledig onderdompelen in de wereld van de boeken en films. Ontwerpers werken momenteel aan het interieur, dat bekende locaties uit het Harry Potter-universum nabootst.

Bezoekers kunnen er foto’s maken op speciaal ingerichte plekken en exclusieve merchandise kopen. De nieuwe winkel moet ook toeristen aantrekken die andere Harry Potter-locaties in Londen bezoeken. De Britse hoofdstad beschikt al over een kleinere officiële winkel bij King’s Cross, naast een populaire fotoplek voor Harry Potter-fans in het station: bezoekers vinden er het mythische “spoor 9 3/4” uit de verhalen.

Tussen attracties en merchandising

Karl Durrant, senior vicepresident worldwide retail bij Warner Bros., ziet de winkel als een schakel tussen attracties en merchandising. De flagshipstore geeft fans een nieuwe manier om “de magische wereld te beleven in de stad die zo’n belangrijke rol speelt in de verhalen”. Grote officiële Harry Potter-winkels bestaan al in steden als New York, Chicago en Tokio. In ook Oxford Street zijn ook al verschillende niet-officiële winkels die inspelen op de populariteit.

De franchise rond de tovenaarsleerling behoort tot de succesvolste entertainmentmerken ter wereld. Van de boeken verkochten wereldwijd meer dan 600 miljoen exemplaren, de filmreeks bracht ruim 7 miljard euro op in de bioscopen. De opening valt ook samen met een belangrijke mijlpaal voor het merk: in 2026 nadert het 25-jarig jubileum van de eerste Harry Potter-film. Tegelijk werkt HBO aan een televisieserie gebaseerd op de boeken van J.K. Rowling.