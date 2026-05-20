Hema financierde eigen overname mee

Hema heeft haar eigen overname zelf mee mogelijk gemaakt: de warenhuisketen gaf een lening van 60 miljoen euro aan Mississippi Ventures, het investeringsvehikel van de Jumbo-familie Van Eerd. Ondertussen zoeken Hema en Jumbo, nu ze officieel zusjes zijn, verder naar synergiën.

“Gered van de ondergang”

Voor de overname van Hema door de familie Van Eerd verhoogde de keten zelf haar kredietfaciliteit bij de bank, om vervolgens een lening te verstrekken aan de overnemer, zo leidt het Financieele Dagblad af uit de jaarcijfers. De familie Van Eerd bezat al 50% van de aandelen en kocht eind vorig jaar het resterende deel van de Amsterdamse investeringsmaatschappij Parcom.