JD.com ziet winst kelderen door Chinese prijzenslag, maar zet in op Europa

De Chinese e-commercegigant JD.com heeft in het vierde kwartaal van 2025 zijn eerste kwartaalverlies in bijna vier jaar geboekt. De tegenvallende resultaten illustreren de druk op de Chinese onlinehandel door zwakke consumentenbestedingen en een felle concurrentiestrijd.

Zwakke Chinese consument

De omzet van JD.com steeg in het vierde kwartaal met 1,5% tot 352,3 miljard yuan (45,3 miljard euro), licht minder dan waar analisten op rekenden. Onder de streep draaide het bedrijf een verlies van 2,7 miljard yuan (347 miljoen euro), tegenover een winst van 9,9 miljard yuan (1,27 miljard euro) een jaar eerder.