[In Beeld] Leger des Heils opent virtuele tweedehandswinkel in Roblox

Het Leger des Heils heeft de eerste digitale kringloopwinkel in de metaverse: de Amerikaanse organisatie opende een digitale tweedehandswinkel op het gamingplatform Roblox. Jongeren kunnen er virtuele spullen kopen, gebaseerd op echte kringloopkoopjes.

Kringloopwinkel 2.0

Het Amerikaanse Leger des Heils (The Salvation Army) gaat naar eigen zeggen op “missie” naar de leefwereld van Gen Z en Gen Alpha: om de jeugd te bereiken, lanceerde de caritatieve organisatie op 19 februari Thrift Score, de eerste virtuele kringloopwinkel ter wereld. De winkel wil er duurzaamheid, gaming en sociale impact combineren.