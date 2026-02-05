Mars stelt nieuw Benelux-hoofd huisdierenvoeding aan

Mars Pet Nutrition, bekend van merken zoals Whiskas, Sheba en Pedigree, kondigt de aanstelling aan van Caspar Kam als General Manager Pet Nutrition voor de Benelux. Sinds 1 januari 2026 leidt hij de nieuwe cluster die de Belgische en Nederlandse markten samenbrengt.

Nieuwe structuur

Mars heeft de Benelux-structuur gestroomlijnd, en kiest daar nu ook een nieuwe manager voor. Door de Nederlandse en Belgische markten nauwer te laten samenwerken, wil het bedrijf naar eigen zeggen sneller groeien, werkwijzen vereenvoudigen en synergiën tussen de markten optimaal benutten.

“Ik ben zeer trots om te mogen beginnen aan een nieuw hoofdstuk als General Manager Pet Nutrition bij Mars. Dit is een rol waarin purpose, sterke merken en mensen samenkomen om elke dag te werken aan een beter leven voor huisdieren”, vertelt Caspar Kam. “Ik kijk er enorm naar uit om bij Mars leiding te geven aan de diervoedingsactiviteiten en samen met een sterk team verder te bouwen aan duurzame groei en impact voor huisdieren en hun baasjes.”

Caspar Kam is geen onbekende binnen Mars, noch binnen de FMCG in de Benelux. Na consultancy en rollen binnen Kraft-Heinz en FrieslandCampina startte hij zijn carrière bij Mars in 2019 als Sales Director in Nederland en groeide door als Regional Category Strategy Director voor Mars Snacking Europe & Central Eurasia (ECE).