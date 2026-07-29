Minder nieuwe supermarkten in België, meer discount, cosmetica en horeca

Hoewel de supermarktexpansie in België vertraagt, blijft de winkelverhuurmarkt dynamisch, met zeer actieve non-fooddiscountketens, enkele opgemerkte internationale nieuwkomers en groeiende foodserviceconcepten in de eerste jaarhelft.

Buitenstedelijke panden gegeerd

In de eerste helft van 2026 werd voor 213.000 m² aan winkelverhuurcontracten opgenomen, wat meer dan 6% hoger ligt dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, meldt vastgoedadviseur CBRE in een update. Het aantal transacties steeg met meer dan 20%. Vooral panden in de periferie waren gegeerd, met 130.000 m² in de eerste helft van het jaar, waaronder grote vestigingen voor Brico, Dreamland en Albert Heijn.