TikTok Shop in juni van start in België en Nederland

Vanaf 15 juni gaat TikTok Shop van start in vier nieuwe Europese markten: België, Nederland, Polen en Oostenrijk. Voor bedrijven en shoppers luidt de lancering een nieuw tijdperk in, met een fundamenteel andere koop– en verkoopervaring dan traditionele e-commerce of social commerce.

Indrukwekkende omzetten

Dat de lancering er zat aan te komen, was al een tijdje duidelijk nadat vacatures verschenen voor medewerkers die vloeiend Pools of Nederlands spreken. Nu bevestigt ByteDance dat de shoppingapp straks inderdaad van start gaat in vier bijkomende Europese markten. In onder andere het VK, Ierland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië is TikTok Shop al actief, met intussen meer dan 100.000 geregistreerde lokale verkopers, waarvan er sommige indrukwekkende omzetten realiseren.

Dat opent perspectieven voor ondernemers in de nieuwe landen. Zij kunnen zich aanmelden vanaf 1 juni. Hoe TikTok Shop precies werkt, hoe de app zich onderscheidt van andere kanalen en wat verkopers, influencers en shoppers precies mogen verwachten, dat kan je lezen in een uitgebreid interview met het bedrijf naar aanleiding van de aankondiging.

Lees hier het volledige interview over de lancering van TikTok Shop in België en Nederland.