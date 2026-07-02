[Opinie] Hoe Chinese platformen de pakjestaks nu al ondermijnen

Sinds 1 juli betaal je voor pakketten van buiten de Europese Unie een vaste heffing van drie euro per productcategorie. Europese retailers hopen dat daarmee een einde komt aan de concurrentie van goedkope Chinese webshops, maar de praktijk dreigt anders uit te pakken.

Vanaf 3 euro taks

De nieuwe Europese invoerheffingen moeten een rem zetten op de stroom goedkope pakketten uit China: vanaf nu is er geen vrijstelling van invoerrechten meer voor zendingen tot 150 euro, en betalen consumenten 3 euro heffing – niet per bestelling, maar per ordercategorie. Zo kan het zijn dat wie drie T-shirts bestelt 3 euro bijbetaalt, maar wie oortjes, een sleutelhanger en een smartphonehoesje koopt 9 euro kwijt is.