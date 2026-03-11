[Opinie] Verticale integratie: hoe China de volledige keten beheerst

De Europese retail en industrie verliezen terrein aan Chinese nieuwkomers, niet door gebrek aan kwaliteit of innovatie, maar door een fundamenteel verschil: verticale integratie. Van Puma tot MediaMarkt, achter de recente overnamegolf schuilt een systematische strategie.

One Belt, één waardeketen

Waar Europese bedrijven zich specialiseren in niches of losse schakels van de keten, bouwt China aan een naadloos geïntegreerd systeem dat elke stap van grondstof tot consument omvat. Dit is geen toeval, maar een bewuste keuze die al decennialang in de maak is. De Chinese politiek van “One Belt, One Road” staat ook voor één waardeketen.

Neem de overnames van Europese merken zoals Puma door Anta Sports of MediaMarkt en Saturn door JD.com. Voor Chinese spelers zijn dit geen losse deals, maar strategische schakels in een groter geheel. Anta bezit al Amer Sports, het moederbedrijf van merken als Salomon, Wilson en Arc’teryx. Deze overnames vormen samen een ecosysteem waarin ontwerp, productie, distributie en verkoop allemaal samenkomen.

JD.com dat Ceconomy overneemt, lijkt op papier een klassieke retaildeal, maar is in werkelijkheid een zelfde soort logistieke machtsgreep. Voor JD.com zijn MediaMarkt en Saturn geen winkels, maar knooppunten in een wereldwijd netwerk van datastromen en distributiehubs. JD.com weet vaak al wat er besteld zal worden voordat de consument iets intikt. Het bedrijf voorspelt waar de vraag zal stijgen en welke producten samen in één mandje belanden. De winkels kunnen dan minimagazijnen worden, waar de producten al klaarliggen voor hun bezorging.

Gebrek aan samenhang

In de auto-industrie is het al langer duidelijk. Europese merken blinken uit in design, techniek en prestige, maar missen de verticale integratie die Chinese spelers wel hebben. China beheerst de volledige keten: van grondstoffen en batterijen tot assemblage en software. Volvo-topman Hakan Samuelsson erkent wat veel Europese CEO’s slechts fluisterend durven toegeven: de elektrische automarkt zal waarschijnlijk gedomineerd worden door twee of drie Chinese merken. Voor Europese merken die niet kunnen rekenen op een Chinese partner, zoals Volvo op Geely, wordt overleven een uitdaging.

De kracht van Europa ligt in specialisatie en kwaliteit, maar die troeven worden ondermijnd door een gebrek aan samenhang. Ondertussen bouwt China aan een toekomst waarin elke schakel van de keten naadloos op elkaar aansluit. De vraag is niet of Europa dit model kan evenaren, maar of het bereid is om haar eigen systeem fundamenteel te heroverwegen.

