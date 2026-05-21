Pepco verhoogt groeiambities in West-Europa

Non-food discounter Pepco schakelt een versnelling hoger in West-Europa: de retailer wil er tussen 2027 en 2030 minstens 600 nieuwe winkels openen. Succes in Spanje en Italië sterkt het bedrijf in z’n ambities.

“Gunstige omstandigheden”

Voortbouwend op de sterke winstgevendheid van zijn Spaanse en Italiaanse winkels gaat de van origine Poolse Pepco Group zijn Europese expansie versnellen, zo maakte de discountketen donderdag bekend. Tussen 2027 en 2030 wil de retailer minstens 600 nieuwe winkels openen in bestaande West-Europese markten.

“De steeds gunstiger wordende economische omstandigheden voor winkels die we in West-Europa zien, sterken ons in onze overtuiging om onze ambities daar verder uit te breiden”, zegt CEO Stephan Borchert. De geplande winkelopeningen zouden de aanwezigheid van de groep in de regio verdubbelen. Het bedrijf zal ook een test met winkels in Oekraïne starten. De groep ligt naar eigen zeggen op schema om de doelstelling van 250 nieuwe winkelopeningen dit jaar te halen, meldt Reuters.

Pepco is een van de snelst groeiende discountketens in Europa, met meer dan 4.000 winkels in 18 landen.