Prijsvechter Kik sluit 300-tal winkels over heel Europa

Kik trapt op de rem en sluit dit jaar honderden winkels. De Duitse non-food discounter verkleint zijn Europese netwerk tegen eind 2026 netto met ongeveer 225 vestigingen. In Duitsland gaan zo’n 135 winkels op de schop, het overige deel verdwijnt in het buitenland.

Te dicht bij elkaar

In Europa plant Kik tegen eind dit jaar 300 sluitingen en 75 openingen. Het aantal winkels daalt daardoor met ongeveer 225 tot ruim 4.000 locaties; in Duitsland verdwijnen circa 135 winkels, waardoor er zo’n 2.200 overblijven. Sommige winkels zijn al gesloten, andere volgen in de komende maanden.

“We trimmen ons portfolio op rentabiliteit,” zegt CEO en CFO Christian Kümmel in het Duitse Handelsblatt. “De formule ‘we openen vijf nieuwe filialen en hebben vijf keer zoveel klanten’ is niet 100% opgegaan.”

In sommige gevallen lagen winkels minder dan een kilometer uit elkaar. “We hebben te dicht uitgebreid. Dat bouwen we af.” De resterende winkels draaien volgens de topman winst.

Het bedrijf maakte geen lijst bekend van de te sluiten winkels. Veel medewerkers zijn nog niet geïnformeerd. “We zullen de medewerkers van de getroffen filialen in andere filialen verder in dienst houden of op een andere manier een oplossing vinden,” zegt Kümmel. Ontslagen zijn niet gepland. Kik telt ongeveer 32.000 medewerkers, van wie 19.000 in Duitsland.