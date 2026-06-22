Kledingproducenten luiden alarmbel: “We verbranden kapitaal”

De kledingindustrie moet af van haar obsessie met de laagste stukprijs. Niet de productiekosten zelf, maar overproductie, overtollige voorraden en permanente afprijzingen vreten de meeste waarde weg. Dat stelt de International Apparel Federation (IAF), de mondiale federatie van kledingproducenten, in een nieuw manifest voor “slimme, productieve en duurzame” kledingproductie.

Niet concurrentie maar inefficiëntie

De oproep markeert een opvallende koerswijziging. Waar kledingfabrikanten jarenlang vooral klaagden over prijsdruk en concurrentie, benoemt de IAF nu het onderliggende verdienmodel als structureel probleem. De sector produceert te veel, verkoopt te weinig tegen volle prijs en schuift risico’s te vaak door naar de zwakste partijen in de keten.