Nog een Chinees e-commerceplatform erbij: RedNote lanceert Redshop

Xiaohongshu, beter bekend als RedNote, bereidt de lancering voor van Redshop, een crossborder e-commerceplatform. De focus ligt vooral op artisanale producten, althans voorlopig.

Chattend shoppen

Opnieuw zet een Chinees e-commerceplatform stappen richting het Westen. De dienst zou in juni van start gaan met een beperkte groep gecureerde verkopers. In de beginfase ligt de nadruk op nichecategorieën zoals ambachtelijke en traditioneel handgemaakte producten.

Volgens Chinese media richt de eerste uitrol zich op Hongkong, Macau, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Singapore en Maleisië. Daarna volgt een stapsgewijze uitbreiding, ook van het aanbod.

RedNote is een Chinees platform dat social networking en e-commerce combineert. Gebruikers kunnen er foto’s en andere content plaatsen, en producten ontdekken en kopen. Onlangs voegde RedNote een tab ‘Marketplace’ toe aan de app, waar livestreamshopping en productposts samenkomen. Daarnaast test het platform functies die het eenvoudiger maken om via posts en chats producten te verkopen.