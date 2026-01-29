Retailers naar Raad van State tegen Luikse belasting op zelfscankassa’s

Retailfederatie Comeos tekent samen met verschillende leden beroep aan bij de Raad van State tegen de nieuwe Luikse belasting op zelfscankassa’s: “De handel is geen melkkoe,” zegt CEO Pascal De Greef.

“Zelfscankassa is geen jobkiller”

In oktober kondigde de stad Luik aan dat ze een belasting van 519 euro per toestel per jaar zou heffen op zelfscankassa’s, om de werkgelegenheid te beschermen en kleine handelaars te steunen. Die beslissing leidde tot grote verontwaardiging in de retailsector. Nu onderneemt Comeos dus actie. “We hebben zeer duidelijke juridische bezwaren tegen deze maatregel en zijn overtuigd dat de Raad van State het reglement zal vernietigen,” aldus De Greef. “Deze belasting straft ondernemingen die investeren in moderne, klantgerichte winkelervaringen.”

De Stad Luik rechtvaardigt de belasting onder meer met verwijzingen naar werkgelegenheid, maar volgens Comeos houdt dat argument geen stand. Zelfscankassa’s vervangen geen jobs: personeel blijft aanwezig en ziet zijn taken evolueren naar begeleiding, vragen beantwoorden, aanvullen, kwaliteitscontrole en hygiëne. “Een zelfscankassa is geen jobkiller,” benadrukt De Greef. “Ze maakt het werk anders: minder repetitieve taken, meer service en meer balans in het werk. Dat is goed voor de klant én voor medewerkers.”

Bredere trend

Bovendien zijn er momenteel meer dan 24.000 openstaande vacatures in de Belgische handel. Volgens Comeos is het moeilijk te begrijpen dat een stad met een werkzaamheidsgraad van amper 55% investeringen die de sector efficiënter en aantrekkelijker maken, extra belast.

De federatie waarschuwt voor een bredere trend waarbij lokale besturen steeds meer specifieke belastingen invoeren die vooral de handel treffen. “De handel is geen melkkoe. Onze sector stelt honderdduizenden mensen te werk en draagt substantieel bij aan de economie. Om die rol te blijven spelen moeten we kunnen blijven investeren en innoveren – niet worden afgestraft.”

Comeos roept steden en gemeenten op om dit voorbeeld niet te volgen en te kiezen voor een toekomstgericht fiscaal beleid dat innovatie ondersteunt in plaats van belemmert.