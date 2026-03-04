TEDi België haalt nieuwe baas bij Kik Nederland

De Duitse non-fooddiscounter Tedi stelt een nieuwe topman aan voor zijn Belgische activiteiten. David Philipoom, de vroegere Nederlandse topman van textieldiscounter Kik, moet er zorgen voor nog 25 nieuwe winkels.

Doel: 25 nieuwe winkels

David Philipoom wordt algemeen directeur van Tedi België, bericht Lebensmittel Zeitung. De manager werkte eerder onder meer bij Esprit en Peek & Cloppenburg. In 2018 stapte hij over naar Kik, waar hij ongeveer zeven jaar actief bleef. In zijn laatste functie leidde hij als managing director de Nederlandse activiteiten van Kik.