TEDi opent veertigste winkel in België

De Duitse discountketen TEDi nam vrijdag een kleine mijlpaal in België met de opening van een veertigste filiaal. Het gaat behoorlijk snel voor de retailer, die pas sinds 2023 aanwezig is in het land.

40 winkels op drie jaar tijd

De veertigste Belgische vestiging van TEDi opende vrijdag aan de Sportlaan in het Limburgse Bree, op een retailpark waar onder andere ook Carrefour Market en Hubo actief zijn. De non-fooddiscounter ging pas in juni 2023 van start in het land en kan dus terugblikken op een stevig groeitraject, al zijn de ambities hiermee uiteraard nog lang niet bereikt: op termijn streeft de retailer naar 150 tot 200 vestigingen.

TEDi verkoopt een assortiment van wel 17.000 artikelen, waarvonder meer dan 5.000 artikelen van amper één euro. Het gaat om decoratiespullen, keukengerei, speelgoed, knutselmateriaal en snoep. De Duitse keten is intussen actief in vijftien landen met meer dan 3.600 verkooppunten.