TikTok Shop breidt uit in Europa: Benelux volgt snel

E-commerceplatform TikTok Shop voegt binnenkort drie nieuwe markten toe: de lancering in Polen, Nederland en België is nabij, blijkt uit vacatures. Daarmee is het social shopping-fenomeen straks in negen Europese landen actief.

Focus op Polen, Nederland, België en Scandinavië

Beleven live shopping en social commerce hun definitieve doorbraak in Europa? Na een valse start in het Verenigd Koninkrijk trok ByteDance, de eigenaar van TikTok, in 2022 nog de stekker uit de Europese live shopping-activiteiten omdat de consument er niet klaar voor was. Maar niet veel later volgde er toch een herlancering, eerst in het Verenigd Koninkrijk, later in Spanje, Ierland, en vorig jaar ook in Duitsland, Frankrijk en Italië.

De verwachting was dat TikTok Shop daarna snel ook naar de Benelux zou komen. Heel binnenkort is het zo ver, blijkt uit vacatures voor medewerkers die vloeiend Pools of Nederlands spreken, voor het uitvoeren van marktonderzoek “met een focus op Polen, Nederland, België en de Scandinavische landen.” Uit screenshots blijkt dat de online verkopersomgevingen al zijn opgezet, maar nog niet live staan, weet de website Ecommerce News.

Naadloos shoppen

TikTok Shop mikt vooral op de jongere generaties. Gebruikers kunnen een product aanklikken in een video die in hun persoonlijke feed opduikt, het in hun winkelmandje plaatsen en afrekenen, allemaal zonder hun scroll te onderbreken of de app te moeten verlaten. Zo wordt shoppen extra intuïtief, gepersonaliseerd en naadloos.

Het concept is niet onbesproken. Veel retailers zien de nieuwkomer als een bedreiging. Waarnemers maken zich ook zorgen over overconsumptie en mentale gezondheid bij jongeren. Bovendien blijven er vragen over de gebruikersdata – al belooft TikTok wel de Europese regels te respecteren – en over het aanbod, met mogelijk namaak of zelfs gevaarlijke producten.