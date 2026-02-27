Londense Oxford Street vanaf deze zomer autovrij

Vanaf deze zomer wordt Oxford Street verkeersvrij tussen Selfridges en Ikea. De Londense burgemeester geeft finaal groen licht voor het plan, dat uiterlijk tegen september 2026 alle voertuigen uit de bekende winkelstraat moet weren.

Plannen uit 2024

Het gebied tussen Orchard Street tot Great Portland Street wordt een voetgangerszone, wat betekent dat de weg dichtgaat voor particuliere gemotoriseerde voertuigen, bussen, taxi’s, privéhuurvoertuigen, fietsen en steps. Service- en levervoertuigen krijgen toegang tussen middernacht en 7.00 uur. De maatregel moet de straat veiliger en aangenamer maken voor bezoekers.

Tijdens een tweede consultatieronde over lokale verkeersomleidingen stemde de meerderheid van de 2.700 deelnemers in met de plannen. Het herziene project voorziet nieuwe en bredere oversteekplaatsen, net als extra bushaltes, taxistandplaatsen en afzetpunten voor shoppers dichter bij de voetgangerszone.

Volgens burgemeester Sadiq Khan zal de ingreep Oxford Street uitbouwen tot een “wereldleider voor winkelen, ontspanning en buitenevenementen”. Hij is verheugd dat hij (eindelijk) kan doorgaan met zijn “gedurfde visie om Oxford Street te transformeren”. De burgemeester onthulde de plannen voor het eerst in september 2024.