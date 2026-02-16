Wibra verdubbelt Belgisch winkelbestand in vijf jaar tijd

Donderdag opent Wibra in Waver zijn 72ste Belgische winkel. Een symbolische mijlpaal: de afgelopen vijf jaar verdubbelde de discounter het aantal winkels in België – al zijn het er nog altijd minder dan vóór het faillissement.

Naar 90 Belgische winkels

De nieuwe Wibra in Waver, die op 19 februari de deuren opent, is meer dan 700 m² groot. Met die 72ste winkel is het winkelnetwerk verdubbeld sinds de doorstart met 36 winkels eind 2020. Het is de eerste winkelopening van het jaar voor de discounter in België, maar zeker niet de laatste: tegen het einde van het jaar wil de keten verder groeien richting negentig winkels. Daarmee zal de retailer dan een andere mijlpaal overschrijden: die van het aantal Belgische winkels dat de keten had vóór het faillissement: dat waren er 81.

“Steeds meer Belgische klanten ontdekken ons vernieuwde winkelconcept en ons actuele assortiment. Dat we ons winkelnetwerk in minder dan vijf jaar hebben verdubbeld, laat zien dat we goed inspelen op wat huishoudens vandaag nodig hebben: praktische en eigentijdse producten voor een betaalbare prijs,” zegt Claudine Nachtergaele, Country Director Wibra België en Frankrijk.

Eerder deze maand verbouwde en heropende Wibra ook al zijn grootste winkel in België, aan de Chazallaan in Schaarbeek.