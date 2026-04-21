Gamma krijgt één formuledirecteur voor Nederland en België

Intergamma, de organisatie achter doe-het-zelfketens Gamma en Karwei, heeft Wouter Lefevere benoemd als directeur voor Gamma in Nederland en België. Beide landen worden nu nog apart aangestuurd, maar Belgisch directeur Dominique Motte vertrekt.

Internationale retailervaring

Lefevere was tot voor directielid bij dierenwinkelketen Tom&Co in België. Daarvoor was hij commercieel directeur bij Aldi Nederland en bekleedde hij onder meer leidinggevende functies bij Lidl en Spar International, meldt Intergamma in een persbericht. Vanaf 11 mei wordt hij formuledirecteur voor Gamma in België en Nederland.

De benoeming volgt op de strategische keuze om de aansturing van de keten in beide landen samen te voegen. Volgens ceo Joost de Beijer van Intergamma is die integratie een belangrijke stap: “Wouter combineert internationale retailervaring met een diep begrip van beide markten. Als Belg die al negen jaar in Nederland woont, kent hij de verschillen én overeenkomsten. Dat is essentieel om de formule in beide landen verder te versterken, met oog voor de lokale dynamiek.”

Dominique Motte, formuledirecteur voor Gamma in België, verlaat Intergamma per 1 mei. In Nederland neemt Lefevere het stokje over van De Beijer, die deze functie vervulde naast zijn rol als CEO.