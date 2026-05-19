Hornbach houdt stand in moeilijke consumentenmarkt

Doe-Het-Zelf/Tuin19 mei, 2026
Doe-het-zelfketen Hornbach heeft het afgelopen boekjaar meer omzet geboekt, hoewel klussende consumenten terughoudend waren. Ook de winst bleef stabiel ondanks aanhoudende kostendruk.

E-commerce blijft groeien

De Duitse groep zag de omzet met 3,8% stijgen tot 6,4 miljard euro, terwijl de aangepaste bedrijfswinst vrijwel stabiel bleef op 264,7 miljoen euro. Hogere loon- en operationele kosten drukten wel op de marges. Onder de streep daalde de nettowinst licht van 147,2 miljoen euro naar 143,6 miljoen euro.

