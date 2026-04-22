Iran-oorlog weegt ook op doe-het-zelfmarkt

De groei van online zwaargewichten als Amazon en van goedkope platforms uit Azië wijzigt de krachtverhoudingen op de Europese doe-het-zelfmarkt. Ook de rol van retailers verandert: van het verkopen van producten verschuift de focus naar het begeleiden van klussen.

Druk van online prijsvechters

Amazon is de grootste online doe-het-zelfverkoper in Europa, met een marktaandeel van 15% in 2024, goed voor meer dan 9 miljard euro van de totale Europese online verkoop van 66 miljard euro. Ook goedkope Chinese platforms als Temu en AliExpress snoepen marktaandeel af van traditionele retailers. snoepen van gevestigde namen. Dat doen ze met hardlopers uit de kern van het assortiment: gereedschap, verlichting, decoratie en ijzerwaren. De marges op dat belangrijke assortiment komen daardoor onder druk.