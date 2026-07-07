Leroy Merlin leidt verkopers op met AI

Leroy Merlin France zet een AI-chatbot in om verkopers te trainen met realistische klantgesprekken. De tool, Pocket Coach, draaide al vier maanden in een proefproject in acht winkels en leverde volgens de retailer meer vertrouwen bij teams, betere commerciële resultaten en tevredener klanten op.

Vaardigheden verouderen snel

Voor Isma Hadjersi, verkoopdirecteur van Leroy Merlin France, draait het niet in de eerste plaats om technologie, maar om mensen. Volgens haar ligt de grootste uitdaging vandaag bij het snel verouderen van vaardigheden. Producten, gebruik, klantverwachtingen en technologie veranderen zo snel dat verkopers hun kennis voortdurend moeten vernieuwen, stelde Hadjersi tijdens het congres Connect Lille.