Wie is Colos, de nieuwe “challenger” in doe-het-zelf?

Colos verklaart zichzelf de nieuwe “challenger in de vastgeroeste doe-het-zelfmarkt” in België. De eerste opening, op de ex-Makro-site in Machelen, belooft meteen de grootste doe-het-zelfwinkel van het land te worden. Daarna ook andere Makro-sites in het vizier komen. Maar wie schuilt er achter al dat spiergerol?

“Vanuit de groep”

Aan het hoofd van Colos staat Loïc Hardy, die volgens LinkedIn eerder Sales Excellence Manager was bij Hubo België. Sinds drie maanden leidt hij het nieuwe doe-het-zelfconcept, dat opvallend genoeg eveneens in Wommelgem gevestigd is. Ook marketingverantwoordelijke Marielle Duchesne was tot nu toe adjunct hoofd publiciteit bij Hubo België.