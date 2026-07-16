[Interview] “We mikken op 10 à 15 vestigingen in België” (Loïc Hardy, Colos)

Met een extreem breed aanbod en kolossale voorraden tegen vaste lage prijzen speelt doe-het-zelf-uitdager Colos in op de groeiende markt voor totaalrenovaties. “We lossen drie belangrijke problemen op voor onze klanten,” zegt topman Loïc Hardy.

Uniek concept

Shoppers die met karren vol blikjes Coca-Cola en pakken Scottex toiletpapier een kolossale bouwmarkt verlaten: het is geen alledaags gezicht. Maar aan Colos, de spectaculaire nieuwkomer op de Belgische doe-het-zelfmarkt, is dan ook niets alledaags. Met een oppervlakte van wel 20.000 m² en een assortiment van 50.000 artikelen is dit niet alleen de grootste winkel van het land in zijn sector, maar vooral ook een volstrekt uniek concept.