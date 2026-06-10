Coolblue opent vlaggenschipwinkel in Berlijn

Dinsdag heeft Coolblue zijn achtste Duitse winkel geopende. De vestiging in Berlijn is de eerste in het land waar de retailer zijn vernieuwde winkelconcept implementeert, dat de productervaring nog sterker centraal stelt.

Toplocatie

Coolblue was al sinds eind 2025 actief in een marktgebied van 4,7 miljoen mensen in en rond de Duitse hoofdstad, met bezorging aan huis vanuit een logistiek centrum in Berlijn-Schönefeld. Nu heeft Nederlandse elektroretailer er ook een 1.756 m² grote flagshipstore over twee verdiepingen, op een toplocatie aan de Tauentzienstraße, waar vlakbij ook grote namen als Uniqlo, Zara, Rituals en KaDeWe gevestigd zijn. Shoppers vinden er zo’n 1000 producten in acht productwerelden.

De vestiging in Berlijn is de eerste waar Coolblue zijn nieuwste concept volledig implementeert en de productervaring nog sterker centraal stelt. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld de tentoongestelde tv’s rechtstreeks via hun eigen smartphone bedienen en testen met de content die ze thuis het vaakst bekijken – van sportuitzendingen en films tot documentaires of gaming.

Bij de ingang staat een welkomstzuil waar klanten zich via een touchscreen snel en eenvoudig kunnen aanmelden voor advies of het ophalen van bestelde goederen. Nieuw is ook de pakketwand, waar online bestellingen direct na aankoop via een QR-code kunnen worden opgehaald. De retailer serveert gratis koffie of thee en voorziet een speelhoek voor de jongste bezoekers, zodat ouders in alle rust advies kunnen krijgen.