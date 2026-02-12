Coolblue plant tien extra winkels na recordomzet

Coolblue heeft in 2025 een recordomzet behaald van 2,56 miljard euro. Dit jaar opent de retailer tien bijkomende winkels in België, Nederland en Duitsland. Hoge investeringen Duitsland wegen wel op de winst.

Winst onder druk

Dankzij onder andere de opening van zes nieuwe winkels en de verdere uitbouw van zijn eigen bezorg- en installatieservice realiseerde Coolblue vorig jaar een omzet van 2,56 miljard euro en een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 86,5 miljoen euro – wat iets minder is dan in 2024. Ook de operationele winst daalde met 11,6% naar 86,5 miljoen euro, als gevolg van forse investeringen in Duitsland. De klanttevredenheid bleef op het allerhoogste niveau ooit (NPS = 72).

Ook in 2026 investeert Coolblue verder aan zijn winkelnetwerk in België, Nederland en Duitsland. Zo wil het bedrijf dit jaar in de drie landen samen tien extra winkels openen, waarvan minstens twee in België en zes in Nederland. Onder andere Apeldoorn en Berlijn staan op de planning.

Hoge ambities in België

De ambities in België vallen op. Vorige week opende er al een winkel in Drogenbos en later dit jaar komt Coolblue ook naar Sint-Niklaas. De retailer ziet de komende jaren nog ruimte voor minstens tien extra winkels in het land en is daarvoor op zoek naar geschikte winkellocaties in de grote steden, waaronder Brussel, Charleroi en Leuven. Ook in Wallonië, waar het veel groeipotentieel ziet en extra investeringen bekijkt.

Daarnaast opent Coolblue dit jaar ook een nieuw en toekomstgericht tv- en witgoeddepot in Antwerpen. Vanuit dit nieuwe depot kan het bedrijf nog meer Belgische klanten sneller en efficiënter bedienen met CoolblueBezorgt, zijn eigen bezorg- en installatieservice voor onder meer wasmachines, koelkasten en televisies.