Geschreven door Pauline Neerman
MediaMarkt-moeder Ceconomy in topvorm voor Chinese overname

Elektro11 februari, 2026
© defotoberg / Shutterstock.com

Ceconomy, het moederbedrijf van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, is het boekjaar sterk gestart: de groep scoort digitaler en klantvriendelijker dan ooit, en dat vertaalt zich in een groeiende omzet.

Met dank aan omnichannel

De Duitse elektronicagroep, die weldra in de Chinese handen van JD.com komt, rapporteert een omzetstijging van 3,4% tot 7,6 miljard euro in het eerste kwartaal. Het is al het twaalfde opeenvolgende kwartaal van winstgevende groei, volgens CEO Kai-Ulrich Deissner te danken aan de ‘Experience Electronics’-strategie.

