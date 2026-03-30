Oostenrijk houdt overname MediaMarkt door JD.com tegen

Voorlopig wil de mededingingsautoriteit in Oostenrijk de overname van Mediamarkt-Saturn door de Chinese e-commercegigant JD.com niet goedkeuren. Daardoor komt de timing voor het afronden van de transactie in het gedrang.

Ondanks toezeggingen

De Oostenrijkse mededingingsautoriteit heeft haar bezorgdheid geuit over de geplande transactie, meldt Ceconomy AG, het moederbedrijf van elektroketens Mediamarkt en Saturn. Het is daarom onduidelijk of de transactie zoals gepland in de eerste helft van 2026 kan worden afgerond. De retailer, die 54 winkels heeft in Oostenrijk, heeft naar eigen zeggen nochtans al duidelijke toezeggingen gedaan met betrekking tot vestigingen, banen, gegevensbescherming en de onafhankelijkheid van het management.

Volgens Ceconomy hebben Frankrijk en Italië al wel groen licht gegeven voor de overname, uit Duitsland en Spanje wordt de goedkeuring binnenkort verwacht. JD.com nam afgelopen zomer een participatie in Ceconomy, met het oog op een volledige overname en heeft intussen een meerderheidsbelang van meer dan 85% in het bedrijf verworven.