Remko Rijnders wordt CEO van MediaMarkt-eigenaar Ceconomy

Wat verwacht werd, is nu bevestigd: Ceconomy, eigenaar van elektroketens MediaMarkt en Saturn, benoemt de Nederlander Remko Rijnders per 1 juli tot CEO. Tegelijk benoemt de retailer de Duitser Jan Niclas Brandt tot Chief Customer Officer.

“Klant nog meer centraal stellen”

Rijnders volgt Kai-Ulrich Deissner op, die om persoonlijke redenen het bedrijf verlaat. Hij is al 17 jaar werkzaam bij MediaMarktSaturn in verschillende managementfuncties, onder andere als COO van de MediaMarktSaturn Retail Group en in leidinggevende functies in de Benelux, Spanje, Polen en Turkije.

Tegelijkertijd breidt Ceconomy vanaf 1 april de raad van bestuur uit met de functie van Chief Customer Officer (CCO). Deze functie wordt bekleed door Jan Niclas Brandt, die momenteel leiding geeft aan de Oostenrijkse en Zwitserse organisaties. Eerder was hij CEO voor Oostenrijk en Zwitserland, Chief Commercial Officer van MediaMarkt Oostenrijk en VP Corporate Strategy.

“Met deze stap onderstrepen we onze ambitie om onze klanten nog meer centraal te stellen in alles wat we doen”, zegt het bedrijf. De opvolging van Remko Rijnders als CFO zal afzonderlijk worden beslist door de Raad van Commissarissen. De managementwissel komt op een belangrijk moment voor de groep: nog voor de zomer wordt de overname door de Chinese gigant JD.com naar verwachting definitief afgerond.