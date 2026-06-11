Swappie boekt voor het eerst winst met refurbished Apple-toestellen

Swappie heeft in 2025 voor het eerst over een volledig jaar ebitda-winst geboekt. De Europese aanbieder van refurbished elektronica ziet het als een “bewijs dat circulaire bedrijfsmodellen winstgevend kunnen opschalen”.

Meer dan iPhones

Swappie verkocht vorig jaar bijna 650.000 refurbished toestellen en kwam uit op een ebitda van 2,5 miljoen euro. Behalve het volume steeg ook de gemiddelde bestelwaarde. Volgens het bedrijf wijst dat erop dat consumenten niet alleen vaker voor refurbished kiezen, maar ook bereid zijn meer te betalen voor toestellen van hogere kwaliteit.