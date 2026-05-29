40% groei voor Picnic in Frankrijk

In Frankrijk heeft de Nederlandse onlinesupermarkt Picnic vorig jaar een omzet van 140 miljoen euro gerealiseerd, een stijging van 40% vergeleken met een jaar eerder. Maar winstgevendheid zal nog minstens vijf jaar op zich laten wachten.

Op weg naar Lyon

Picnic, vandaag actief in het noorden van Frankrijk rond Rijsel en in de regio Île-de-France rond Parijs, is op zoek naar locaties voor twee nieuwe magazijnen: één ten noorden van Parijs en één bij Lyon, waar de retailer een nieuwe regio wil betreden. Het bedrijf noteert 40.000 bestellingen per week en heeft naar eigen zeggen een marktaandeel van 40% in de thuisbezorging van maaltijden in de regio Hauts-de-France en 10% in Île-de-France. De omzet groeit sterk, maar aan winstgevendheid wil Grégoire Borgoltz, operationeel directeur van Picnic France, pas binnen vijf jaar beginnen denken, zegt hij aan vakblad LSA.

Om rendabel te zijn, vereist het model van Picnic een verzorgingsgebied van ten minste 1 miljoen huishoudens binnen een straal van 150 km. De retailer mikt qua expansie daarom op grote steden. Tegelijk wil Picnic het gemiddelde aankoopbedrag verhogen. Momenteel ligt dat op 90 euro. Het minimumbedrag is daarom verhoogd van 35 naar 40 euro. Daarnaast positioneert de e-commercespeler zich meer als een leverancier van recepten, te vergelijken met HelloFresh.

Inkopen doet Picnic via Intermarché, de Franse nummer drie. Maar steeds meer traditionele verse producten zoals groenten, vlees en kaas koopt de retailer rechtstreeks bij producenten. Het aanbod onder huismerk blijft in Frankrijk voorlopig beperkt tot een 100 producten, tegenover 3000 in Nederland.