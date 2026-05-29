Geschreven door Pauline Neerman
Ekoplaza en Färm introduceren duurzaamheidsscore voor producten

Food29 mei, 2026
Ekoplaza

Biologische supermarktketens Ekoplaza en Färm introduceren een eigen ecoscore: met de zogeheten Ekoscope krijgen producten een score van één tot twaalf punten, gebaseerd op twaalf criteria rond gezondheid, sociale impact en duurzaamheid.

Van Fairtrade tot CO₂-uitstoot

De nieuwe keuzehulp moet consumenten meer inzicht geven in de maatschappelijke, gezondheids- en milieu-impact van hun aankopen. De score verschijnt vanaf vandaag op elektronische schapkaartjes in de winkels en op de website van Ekoplaza. Het systeem komt ook naar de Belgische dochter Färm.

