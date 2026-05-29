Carrefour opent grootste AI-aangedreven winkel van België

In Hasselt opent Carrefour België zijn grootste automatische BuyBye winkel tot nu toe: hij telt telt acht koelkasten met een gevarieerd aanbod en een cashpunt waar bezoekers geld kunnen afhalen.

De zevende vestiging

De nieuwe autonome winkel, de grootste BuyBye van België die open is voor het publiek, bevindt zich op de Corda Campus in Hasselt, een van de grootste technologie- en innovatiecampussen in Europa, die meer dan 100 startups huisvest en dagelijks duizenden bezoekers en medewerkers over de vloer krijgt.

Zij kunnen hier voortaan zeven dagen op zeven van 8u tot 22u terecht voor hun boodschappen. De BuyBye-winkel telt acht koelkasten met een gevarieerd aanbod: van vers bereide salades over brood en beleg tot opwarmmaaltijden, snacks en droogwaren. Een extra troef is het cashpunt in de winkel. Zo kunnen klanten niet alleen hun dagelijkse boodschappen doen, maar ook cash geld afhalen.

De BuyBye in Hasselt is al de zevende in de rij. Carrefour opende eerder BuyByes in haar Service Center in Zaventem, aan de Carrefour Express in Yvoir, in de ibis-hotels aan de Charles de Gaulle-luchthaven in Parijs en aan het station Brussel-Zuid, op de NAVO-basis SHAPE in Bergen, en in het MontLégia-ziekenhuis in Luik.