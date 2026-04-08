Aardappelprijs onder nul, sector in actie tegen verspilling

De Europese aardappelmarkt is in een uitzonderlijke neerwaartse spiraal beland: de prijs zakte inmiddels tot nul euro per ton. Voedselcollectieven No Waste Army en Waste Warriors waarschuwen dat in Nederland en België in totaal honderden miljoenen kilo’s verloren dreigen te gaan.

Overproductie na jaren van expansie

De instorting van de marktprijs volgt op een klassieke maar zelden zo extreme combinatie van factoren: recordoogsten, wegvallende export en een verzadigde markt. Nadat de prijzen in het najaar al waren teruggevallen naar 15 euro per ton en begin maart naar 10 euro per ton, betalen telers in sommige segmenten nu zelfs om hun product af te zetten. Voor voeraardappelen liggen de noteringen tussen min 1 euro en min 2 euro per 100 kilo, volgens marktonderzoeker DCA Market Intelligence.