Ahold Delhaize vertrouwt Amerikaanse activiteiten toe aan Amazon-topvrouw

Ahold Delhaize draagt Claire Peters voor als nieuwe CEO voor de Verenigde Staten. Peters werkte de voorbije jaren als Vice President Worldwide Fresh bij Amazon, waar ze verantwoordelijk was voor de versactiviteiten, zowel in Noord-Amerika als internationaal.

Ervaring op meerdere continenten

De Britse start op 8 september als CEO van Ahold Delhaize USA, de grootste markt van de supermarktgroep. Onder Peters brengt volgens Ahold Delhaize drie decennia ervaring mee in foodretail, groothandel en e-commerce. Ze leidde grote operationele organisaties in verschillende werelddelen en bouwde een reputatie op rond digitale transformatie en klantgerichtheid.