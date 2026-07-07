Waarom Bol nieuwe financiële diensten wil aanbieden

Bol, de webwinkel van Ahold Delhaize, heeft van de Nederlandse toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) een vergunning verkregen om betaaldiensten aan te bieden. Een nieuw verdienmodel voor de retailer?

“Bol wordt een speler op de betaalmarkt”

Bol heeft een dochterbedrijf opgericht dat betaaloplossingen aanbiedt aan zowel consumenten als verkooppartners. Dat blijkt uit vacatures die het bedrijf publiceert voor zijn financiële tak, meldt de Nederlandse zakenkrant FD. De webshop heeft een vergunning van de AFM verkregen om financiële diensten te kunnen aanbieden. Zo’n vergunning is onder andere nodig om uitgesteld betalen (buy now, pay later), mogelijk te blijven maken nu de wetgeving daarrond werd aangescherpt. Bol onderzoekt of de licenties het mogelijk maken om nieuwe diensten aan te bieden, blijkt uit de vacature, maar het bedrijf geeft daarover geen verdere details.