Albert Heijn schakelt bodycams in tegen agressie

Albert Heijn rust vanaf deze week beveiligers uit met bodycams, eerst in vier supermarkten in Rotterdam en Amsterdam. De proef is controversieel, maar volgens de supermarktketen onvermijdelijk door de oplopende agressie tegen winkelpersoneel.

Duizenden meldingen per jaar

Jaarlijks ontvangt Albert Heijn naar eigen zeggen duizenden meldingen van medewerkers die te maken krijgen met beledigingen, bedreigingen of fysiek geweld. Sonja Boelhouwer, directeur Winkels & Logistiek bij Albert Heijn, noemt de situatie “heel zorgwekkend” tegenover de krant AD.

De bodycams zullen uitsluitend worden gedragen door externe beveiligers. “Dat doen we bewust. Het is hun vak en ze zijn ervoor opgeleid. Voor het werken met de bodycams hebben beveiligers ook nog een aparte training gekregen”, stelt Boelhouwer. De camera’s worden alleen geactiveerd bij incidenten en het gebruik wordt expliciet aangekondigd. Via een schermpje kunnen overlastgevers bovendien zien wat er wordt gefilmd, wat vaak al bedarend werkt.

Balans tussen veiligheid en privacy

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt echter: “De inzet van bodycams heeft een grote impact op de privacy en vrijheden van klanten. Het mag alleen in uitzonderlijke gevallen, als de beveiliging van werknemers niet op andere manieren kan”, aldus een woordvoerder. Albert Heijn benadrukt dat de maatregel binnen de kaders van de AP valt. Beelden worden na veertien dagen automatisch verwijderd en zijn alleen toegankelijk voor een selecte groep mensen. Bij ernstige incidenten kunnen de beelden aan de politie worden overhandigd.

Als de proef succesvol verloopt, zal Albert Heijn het aantal winkels waar bodycams worden ingezet uitbreiden – maar alleen in vestigingen waar externe beveiligers aanwezig zijn. Een logische keuze, aldus Boelhouwer: “Beveiligers zijn getraind om te handelen in delicate situaties. Zij kunnen de camera’s op de juiste manier inzetten zonder de sfeer verder te verzieken.”

Albert Heijn is niet de eerste retailer die bodycams inzet. Supermarktconcern Dirk voerde eerder al een vergelijkbare proef in. Toch baart de stap bij Albert Heijn de meeste ophef, gezien de schaal en bekendheid van het bedrijf. Buiten de food startte H&M in het Verenigd Koninkrijk een proefproject met bodycams voor winkelmedewerkers.