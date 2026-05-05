Colruyt Group opent 25ste Okay City stadswinkel in België

Colruyt Group zet zijn ambities om sterker aanwezig te zijn in de stadscentra kracht bij: op woensdag 6 mei opent stadsformule Okay City een nieuwe winkel in Antwerpen. Het is de zevende Okay City in de stad en de 25ste Okay City in België.

Prijzen dagelijks aangepast

De nieuwe winkel met een oppervlakte van 400 m² opent in de Lange Koepoortstraat in het centrum van Antwerpen. Klanten vinden er alles voor hun dagelijkse boodschappen, van dranken, was- en huishoudmiddelen tot een ruime keuze aan vers: groenten en fruit, vlees, vis, brood en koffiekoeken. Ook voor een snelle koffie, een belegd broodje of een kant-en-klare maaltijd kunnen shoppers hier terecht. De opening past in de ambitie van Colruyt Group om ook in stedelijke omgevingen meer relevante winkelformules aan te bieden.

De prijzen worden bij Okay City dagelijks aangepast aan de prijzen en promo’s van de supermarkten in de buurt. De winkel is zeven dagen op zeven geopend, van 8 tot 19.30 uur. “Voor mensen uit de buurt zijn we de ideale stop op weg naar huis. Lekker verse groenten en fruit, brood voor morgenvroeg, een snelle oplossing voor het avondeten… Hier vind je alles op één plek en dat dus altijd voor een voordelige prijs,” zegt manager Michael De Geynst.