Arbeidswetgeving doorkruist plannen zondagsopening bij Aldi

Het voornemen van Aldi om zijn winkels op zondag tot 13u open te houden, botst met de Belgische arbeidswetgeving: de retailer mag zijn werknemers op zondag slechts tot 12u laten werken.

Strikt omschreven uitzonderingen

Vorige week lichtte Aldi zijn plannen met betrekking tot de zondagopening toe aan de vakbonden. De discounter zou alle winkels op zondag willen openhouden van 8.30 tot 13 uur. Medewerkers kunnen daar op vrijwillige basis voor kiezen en krijgen een financiële toeslag of extra verlofuren. Op wettelijke feestdagen zullen de winkels niet open zijn.

Maar de vakbonden hebben scherpe kritiek op die plannen. Ze wijzen erop dat het voornemen van Aldi in strijd is met de Belgische arbeidswetgeving: de retailer mag zijn werknemers op zondag slechts tot 12u laten werken. Zaterdag gaf de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid de bonden gelijk: de werknemers van Aldi mogen op zondagmiddag niet werken, behalve in strikt omschreven uitzonderingsgevallen. Zo mag het personeel zes keer per jaar de hele zondag werken. Het kan ook in badplaatsen of toeristische centra.

“Wetteloosheid”

Eerder had ook Carrefour – dat zijn geïntegreerde winkels op zondag van 8u tot 12u openhoudt – de wens geuit om de openingsuren met een uur te verlaten: van 9 tot 13u. Ook daarop kwam toen al kritiek van de vakbonden.

Bediendevakbond ACV Puls spreekt zelfs van wetteloosheid omdat veel winkels toch op zondagnamiddag open zijn. Volgens de vakbond is er amper controle op de regels en staan boetes niet in verhouding tot de gemaakte winst. De persdienst van de FOD Werkgelegenheid antwoordde daarop tegenover persagentschap Belga dat de arbeidsinspectie ingrijpt wanneer zij overtredingen constateert. “De controles worden zowel op basis van klachten als op eigen initiatief uitgevoerd.”