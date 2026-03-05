Auchan Retail ziet licht aan het eind van de tunnel

Na een bijzonder moeilijke periode vertoont Auchan Retail de eerste tekenen van herstel. Ondanks een lichte terugval in de twee belangrijkste markten stijgt de omzet en verbetert de winstgevendheid, al is er nog een lange weg te gaan.

Prijsinvesteringen en winkelsluitingen

Auchan Retail meldt voor 2025 een omzet van 32,1 miljard euro, een stijging van 1,5% vergeleken met vorig jaar. De EBITDA bedroeg 1,025 miljard euro, een stijging van 16,1 %, de brutomarge steeg met 1% naar 7,374 miljard (22,9% van de omzet). Kostenbeheersing werpt zijn vruchten af. Dat is goed nieuws voor de groep na jaren van negatieve cijfers.

Nochtans daalde de omzet wel in de twee grootste markten van de retailer. In Frankrijk daalde de omzet met 0,5% naar 16,4 miljard euro, als gevolg van prijsinvesteringen en de sluiting van 36 winkels. In Spanje bedroeg de daling 1,4% naar 4,5 miljard euro, eveneens door de sluiting , van 15 onrendabele supermarkten. Vooruitgang was er wel in Portugal (+7,5%), Roemenië (+4,3%) en Polen (+1,1%).

Transformatieplan

CEO Guillaume Darrasse gaat verder met zijn transformatieplan, dat onder andere inzet op het renoveren van de hypermarkten – die volgens de retailer immers een belangrijke bestemming blijven -, een versterking van het voedingsaanbod met 2.600 extra referenties, de verdere ontwikkeling van het huismerk, en de uitbouw van de omnichannelstrategie, met een nieuwe webshop in de tweede helft van 2026.

Voor zijn Franse supermarkten rekent de groep zoals bekend op een partnership met de Groupement Mousquetaires, waarbij de winkels binnen een nieuwe structuur onder de merknaam Intermarché of Netto als franchisewinkels zouden worden uitgebaat.