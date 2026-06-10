[In Beeld] Jumbo Lokeren wil buurtfavoriet worden

In Lokeren heeft Jumbo zijn 46ste Belgische supermarkt geopend. Het is de twaalfde in de provincie Oost-Vlaanderen voor de Nederlandse retailer, die later deze maand ook nummer 47 zal openen.

Aandacht voor lokale producten

De ruime winkel van 1.300 m² aan de Kleine Dam in het centrum van Lokeren wordt gerund door de ervaren ondernemers Stoffel Tielen en Kat Libotte, die ook de Jumbo-vestiging in Denderleeuw uitbaten, en die in een vorig leven Carrefour-franchisenemers waren in Moerbeke-Waas. Ze leiden een team van zo’n dertig medewerkers.

De supermarkt is dagelijks open van 8.00 tot 20.00 uur, ook op zon- en feestdagen. Shoppers vinden er in totaal zo’n 16.000 artikelen, waaronder heel wat streekproducten, zoals fruitsappen van Verhofstede, ambachtelijk ijs en artisanale kazen van Mili Hoevezuivel, granola van Lynn’s granola, speculaas en andere ambachtelijke koekjes van Aerts, bieren van brouwerij Haeseveld en de bekende Lokerse paardenworst van Vehent Slagerij.

“We hechten veel belang aan verse en lokale producten. Samen met ons team willen we deze winkel uitbouwen tot een echte buurtfavoriet, zeggen de ondernemers. Aan concurrentie is er in Lokeren geen gebrek, maar de meeste rivalen (Colruyt, Albert Heijn, Delhaize, Carrefour Market, Aldi en Lidl) bevinden zich aan de rand van de stad.

“Klanten fan maken”

“Jumbo blijft de Vlaming verrassen met een totaalbeleving waarin smaak, versheid, innovatie en betaalbaarheid samenkomen. We streven ernaar om klanten niet alleen tevreden, maar echt fan te maken. En dat is exact wat ze bij Jumbo Lokeren doen,” aldus Anrico Maat, directeur van Jumbo Supermarkten België.

Lokeren is na Ingelmunster de tweede winkelopening in België voor de retailer dit jaar. Later deze maand, op 24 juni, opent ook een nieuwe Jumbo op de voormalige Makro-site in Sint-Pieters-Leeuw de deuren.